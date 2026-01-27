इंदौर में दूषित पानी से 28 मौत, MP High Court में सुनवाई थोड़ी देर में

भागीरथपुरा में अब तक 28 मौतें हो चुकी हैं। आखिरी मौत कांग्रेस नेता राजाराम बोरासी की बताई गई थी। लेकिन, जैसे ही मौत की खबर सामने आई, स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी कर इसका खंडन किया था कि उनकी मौत दूषित पानी से नहीं हुई। जबकि परिजनों का दावा है कि मौत गंदे पानी की वजह से हुई है। परिजनों ने 24 जनवरी को अर्थी रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। बोरासी की मौत पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी भागीरथपुरा पहुंचे थे।