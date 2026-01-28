हनुमान-बाली-सुग्रीव के मूल पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, धर्मग्रंथ का हवाला देकर इस समाज का बताया

Umang Singhar's big statement on the origins of Hanuman, Bali, and Sugriva
Umang Singhar - एमपी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हनुमान, बाली, सुग्रीव के मूल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन तीनों को मूलत: आदिवासी योद्धा बताया है। उमंग सिंघार ने एक धर्मग्रंथ का हवाला देते हुए कहा कि हनुमान, बाली व सुग्रीव, दरअसल गौंड-कोल-कोरकू आदिवासी थे। उन्होंने कहा कि वे तथ्यों के आधार पर ये दावा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि शबरी भील समाज की थीं, रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। उमंग सिंघार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह हनुमानजी सहित वानर सेना के आदिवासी परंपरा से जुड़ाव को नहीं स्वीकारती। उन्होंने कहा कि यदि भाजपाई अंधभक्ति से बाहर आकर ईमानदारी से इतिहास और धर्मग्रंथों के पन्ने पलटें तो मेरी बात को झूठ कहने का साहस नहीं कर पाएंगे।
कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गोंड धर्म के ग्रंथ सद्विचार का हवाला देते हुए हनुमान, बाली, सुग्रीव, अंगद जैसे वानर व वीर पात्र को गोंड, कोल और कोरकू समाज से जुड़े धर्म योद्धा बताया। उन्होंने ग्रंथ की पृष्ठ संख्या 10 का जिक्र किया और कहा कि इसमें सब स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
अपने एक्स हेंडल पर उमंग सिंघार ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा प्रमाण, इतिहास और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखता हूं, अंधविश्वास या राजनीतिक सुविधा के आधार पर नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के वनवास काल में जिन वानर वीरों ने उनका साथ निभाया वे आदिवासी समाज से जुड़े थे। यह केवल मान्यता नहीं, बल्कि आदिवासी धर्म ग्रंथों में दर्ज तथ्य हैं।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मुताबिक विज्ञान भी इस ऐतिहासिक-सांस्कृतिक सत्य की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा है कि Homo sapiens शब्द स्वयं यह संकेत देता है कि मानव की उत्पत्ति वानर वंश से जुड़ी विकासात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक निष्कर्ष है।
