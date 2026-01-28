28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

हनुमान-बाली-सुग्रीव के मूल पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, धर्मग्रंथ का हवाला देकर इस समाज का बताया

Umang Singhar- कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने हनुमान-बाली-सुग्रीव को मूलत: आदिवासी बताया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 28, 2026

Umang Singhar's big statement on the origins of Hanuman, Bali, and Sugriva

Umang Singhar's big statement on the origins of Hanuman, Bali, and Sugriva

Umang Singhar - एमपी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हनुमान, बाली, सुग्रीव के मूल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन तीनों को मूलत: आदिवासी योद्धा बताया है। उमंग सिंघार ने एक धर्मग्रंथ का हवाला देते हुए कहा कि हनुमान, बाली व सुग्रीव, दरअसल गौंड-कोल-कोरकू आदिवासी थे। उन्होंने कहा कि वे तथ्यों के आधार पर ये दावा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि शबरी भील समाज की थीं, रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। उमंग सिंघार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह हनुमानजी सहित वानर सेना के आदिवासी परंपरा से जुड़ाव को नहीं स्वीकारती। उन्होंने कहा कि यदि भाजपाई अंधभक्ति से बाहर आकर ईमानदारी से इतिहास और धर्मग्रंथों के पन्ने पलटें तो मेरी बात को झूठ कहने का साहस नहीं कर पाएंगे।

कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गोंड धर्म के ग्रंथ सद्विचार का हवाला देते हुए हनुमान, बाली, सुग्रीव, अंगद जैसे वानर व वीर पात्र को गोंड, कोल और कोरकू समाज से जुड़े धर्म योद्धा बताया। उन्होंने ग्रंथ की पृष्ठ संख्या 10 का जिक्र किया और कहा कि इसमें सब स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

आदिवासी धर्म ग्रंथों में दर्ज तथ्य

अपने एक्स हेंडल पर उमंग सिंघार ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा प्रमाण, इतिहास और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखता हूं, अंधविश्वास या राजनीतिक सुविधा के आधार पर नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के वनवास काल में जिन वानर वीरों ने उनका साथ निभाया वे आदिवासी समाज से जुड़े थे। यह केवल मान्यता नहीं, बल्कि आदिवासी धर्म ग्रंथों में दर्ज तथ्य हैं।

विज्ञान भी करता पुष्टि

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मुताबिक विज्ञान भी इस ऐतिहासिक-सांस्कृतिक सत्य की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा है कि Homo sapiens शब्द स्वयं यह संकेत देता है कि मानव की उत्पत्ति वानर वंश से जुड़ी विकासात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक निष्कर्ष है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 03:30 pm

Published on:

28 Jan 2026 03:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / हनुमान-बाली-सुग्रीव के मूल पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, धर्मग्रंथ का हवाला देकर इस समाज का बताया

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एमपी को बड़ी सौगात, 50 सड़कों के लिए दिए 4500 करोड़ रुपए

CM Mohan Yadav- सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सौगातों का किया उल्लेख, दावोस की यात्रा को सफल बताया
भोपाल

भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील से सस्ती होंगी वस्तुएं, सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

CM Mohan Yadav's big statement on India and European Union trade deal
भोपाल

अजित पवार ने लाड़ली बहना योजना को बताया गेमचेंजर, कहा था- एमपी ने दिखाया जीत का रास्ता

Ajit Pawar Death in a plane Crash told about mp model and ladli behna yojana
भोपाल

इंतजार खत्म… एमपी के ’65 गांवों’ तक पहुंचेगा तवा डैम का पानी

irrigation water
भोपाल

Property Rates Bhopal : भोपाल में 20% तक बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी रेट, इन इलाकों में बढ़ी बिक्री

Property Rates Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.