हनुमान-बाली-सुग्रीव के मूल पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, धर्मग्रंथ का हवाला देकर इस समाज का बताया

Umang Singhar - एमपी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हनुमान, बाली, सुग्रीव के मूल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन तीनों को मूलत: आदिवासी योद्धा बताया है। उमंग सिंघार ने एक धर्मग्रंथ का हवाला देते हुए कहा कि हनुमान, बाली व सुग्रीव, दरअसल गौंड-कोल-कोरकू आदिवासी थे। उन्होंने कहा कि वे तथ्यों के आधार पर ये दावा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि शबरी भील समाज की थीं, रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। उमंग सिंघार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह हनुमानजी सहित वानर सेना के आदिवासी परंपरा से जुड़ाव को नहीं स्वीकारती। उन्होंने कहा कि यदि भाजपाई अंधभक्ति से बाहर आकर ईमानदारी से इतिहास और धर्मग्रंथों के पन्ने पलटें तो मेरी बात को झूठ कहने का साहस नहीं कर पाएंगे।