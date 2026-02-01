Union Budget 2026: केंद्रीय बजट में एमपी को बड़ी सौगात, हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल; जानें और क्या-क्या मिला

यूं तो मध्यप्रदेश के कई जिलों में मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस कॉलेज और कई बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन छात्राओं के रहने के लिए सुरक्षित जगहों की काफी कमी है। खासकर राज्य के आदिवासी इलाके आलीराजपुर, धार, झाबुआ, बैतूल, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी समेत अन्य इलाकों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातारण न होने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अब नई घोषणा के बाद आदिवासी इलाकों की छात्राओं आगे आकर पढ़ाई कर सकेंगी। नई घोषणा के बाद एमपी के 55 जिलों में अब गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे।