1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट में एमपी को बड़ी सौगात, हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल; जानें और क्या-क्या मिला

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है। जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Feb 01, 2026

union budget

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है। जिसमें रेल प्रोजेक्ट, एम्स आयुर्वेदिक और टैक्स फाइल की जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी बीच मध्यप्रदेश को लेकर कई भी घोषणाएं की गई हैं। जिसमें गर्ल्स हॉस्टल से लेकर टीयर-2 और टीयर-3 शहरों और तीर्थ स्थल को डेवलप करने जैसी कई घोषणाएं की गई हैं।

एमपी में खुलेंगे गर्ल्स हॉस्टल

यूं तो मध्यप्रदेश के कई जिलों में मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस कॉलेज और कई बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन छात्राओं के रहने के लिए सुरक्षित जगहों की काफी कमी है। खासकर राज्य के आदिवासी इलाके आलीराजपुर, धार, झाबुआ, बैतूल, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी समेत अन्य इलाकों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातारण न होने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अब नई घोषणा के बाद आदिवासी इलाकों की छात्राओं आगे आकर पढ़ाई कर सकेंगी। नई घोषणा के बाद एमपी के 55 जिलों में अब गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे।

5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर होंगे विकसित

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे। इनमें टियर-2 और टियर-3 शहरों में एमपी के भोपाल, इंदौर को फायदा मिलेगा। साथ ही ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर जैसे जिले भी विकसित होंगे।

इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने भारत के एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (ABGC) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स स्थापित किए जाने की घोषणा की।

भाजपा नेताओं ने सुने भाषण

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में रविवार को केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखा एवं श्रवण किया गया। इस दौरान मध्यप्रदेश शासन के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, वरिष्ठ नेता श्री रघुनंदन शर्मा, विधायक श्री भगवानदास सबनानी, श्री रामेश्वर शर्मा, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आमजनों के साथ सामूहिक रूप से बजट भाषण का सुना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 02:16 pm

Published on:

01 Feb 2026 01:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Union Budget 2026: केंद्रीय बजट में एमपी को बड़ी सौगात, हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल; जानें और क्या-क्या मिला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Budget 2026

एमपी पर मेहरबान हुईं वित्त मंत्री सीतारमण, 1.46 लाख करोड़ के प्रावधान का मिलेगा लाभ

CM Mohan Yadav expresses gratitude to Finance Minister Sitharaman for her favor on MP
भोपाल

‘बजट 2026’ को लेकर क्या बोले सीएम मोहन यादव-शिवराज-सिंधिया और अन्य मंत्री…

Union Budget 2026
भोपाल

पासपोर्ट अप्लाई करते समय इस बात का रखें ध्यान, सिर्फ 24 घंटे में हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन

Passport Seva
भोपाल

10 फरवरी से एमपी बोर्ड एग्जाम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पास होना है तो आज से शुरु करें ये काम

MP Board Exams
भोपाल

कोहरे और ठंड के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट, अगले तीन दिन बिगड़ने वाला है मौसम

Storm And Rain Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.