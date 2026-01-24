एमपी में होगा बड़ा खेल आयोजन, शुभारंभ करने 27 जनवरी को भोपाल आएंगे केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया

Kailash Kher- मध्यप्रदेश में बड़ा खेल आयोजन हो रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 जनवरी को खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ होगा। इसके लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भोपाल आएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में इस राज्यस्तरीय शुभारंभ समारोह के भव्य आयोजन में प्रख्यात गायक कैलाश खेर के सुर गूंजेंगे। राजधानी के तात्या टोपे स्टेडियम में खेल, युवा ऊर्जा, संस्कृति और संगीत के अद्भुत संगम के रूप में यह शुभारंभ समारोह प्रदेश के लिए खेल उत्सव का अवसर बनेगा।