सलकनपुर में भी करोड़ों की चंदा चोरी, एक ही परिवार का कब्जा, “हनुमान” मस्ताल के गंभीर आरोप

Vikram Mastal - अयोध्या के श्रीराम मंदिर में करोड़ों की चंदा चोरी की घटना के बाद देशभर में हो रहीं ऐसी वारदातें सामने आ रहीं हैं। प्रदेश के भी अनेक मंदिरों में आ रहे चंदा की राशि सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। अब सीहोर जिले के सलकनपुर देवी देवी में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। विख्यात अभिनेता और टीवी सीरियल के 'हनुमान' विक्रम मस्ताल ने कहा है कि यहां चंदे के रूप में करोड़ों रुपए आते हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उन्होंने सलकनपुर देवी धाम में एक ही परिवार का कब्जा होने का आरोप भी लगाया। विक्रम मस्ताल ने सलकनपुर देवी धाम में आ रही दानराशि सार्वजनिक करने की मांग की।