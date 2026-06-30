करीबी ने किया विश्वासघात, भोपाल में पति-पत्नी को मारकर पिछले दरवाजे से हुआ फरार

Bhopal- भोपाल के सुदामा नगर में रिटायर्ड दंपती हेमंत फिलेमोन बारीक और उनकी पत्नी शकुंतला बारीक की हत्या के मामले में चार दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हत्याकांड का कोई ठोस सुराग अभी नहीं लग सका है। हेमंत फिलेमोन बारीक और उनकी पत्नी शकुंतला बारीक की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भोपाल पुलिस Bhopal police अब कई अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है जिससे कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई है। हालांकि जांच अधिकारियों का मानना है कि दंपत्ति की हत्या की वजह संपत्ति हो सकती है। किसी करीबी ने ही ये काम ​करवाया है। वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर के घर के पिछले दरवाजे से निकलने की बात भी कही जा रही है।