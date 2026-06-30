800 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेंगे सरकारी पद, एमपी के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की कवायद तेज

MP BJP- मध्यप्रदेश के बीजेपी BJP कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। पार्टी के सैंकड़ों नेताओं को जल्द ही सरकारी पद मिल सकता है। एमपी के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की जा रही है जिसके लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मध्यप्रदेश में अगले ही साल निकाय चुनाव होने है। उसके पहले सरकार एल्डरमैन की थोकबंद नियुक्ति करने जा रही है। एल्डरमैन की नियुक्तियों के लिए बीजेपी में जिला और स्थानीय निकाय स्तर पर भी गहन मंथन किया जा चुका है। नियुक्तियों का यह दूसरा दौर होगा, इसके पहले एक दौर की नियुक्ति हो चुकी है।