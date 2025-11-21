Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

School education: रंग बिरंगी स्वेटर पहनकर जा सकते हैं स्कूल, कक्षा से बाहर नहीं सकते टीचर

- सरकारी और निजी स्कूलों में विंटर यूनिफार्म कोर्ड पर सर्दी का ब्रेक - लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश, सर्दी तक रहेंगे लागू - कक्षा के बाहर जूते, चप्पल उतारने की बाध्यता भी खत्म

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Shakeel Khan

Nov 21, 2025

ai generated image

colour uniform allow in winter

भोपाल। प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में विंटर यूनिफार्म कोड पर ब्रेक लग गया। यह लोक ​शिक्षण संचालनालय के एक निर्देश के बाद हुआ। निर्देश के मुताबिक रंग बिरंगी और डिजाइनदार स्वेटर पहनकर बच्चे स्कूल जा सकते हैं। इसके आधार पर बच्चों को कक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता है। यह निर्देश सर्दी तक लागू रहेंगे।
प्रदेश के सभी जिला ​शिक्षा अ​धिकारियों को इसकी मॉनीटरिंग करनी होगी। जिला स्तर पर निर्देश का पालन कराने के लिए जिम्मेदारी जिला अ​धिकारियों की होगी। निजी और प्राइवेट स्कूल सर्दी के दौरान यूनिफार्म में बदलाव करते हैं। खास रंग के स्वेटर, ब्लेचर यूनिफार्म में शामिल किए गए। इन खास रंग के गर्म कपड़े न होने पर बच्चों को कक्षा से बाहर करने के मामले आए हैं। यह प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज्यादा है। इससे देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने विंटर यूनिफार्म कोड की बाध्यता खत्म कर दी है।

महंगी यूनिफार्म के कारण अभिभावकों को आई परेशानी

विंटर युूनिफार्म के लिए अभिभावकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। सामान्य के मुकाबले यह दो से तीन गुना ज्यादा रेट पर है। जिसके चलते कुछ अभिभावक इसकी खरीदी नहीं कर सके। ऐसे विद्यार्थियों पर स्कूलों ने कार्रवाई करते हुए कक्षा से बाहर कर दिया था।

कक्षा का फर्श ठंडा, जूते चप्पल उतारने बाध्य नहीं कर सकते स्कूल

राजधानी के कुछ स्कूलों में जूते और चप्पल उतारने के बाद ही बच्चे और शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। इसकी बाध्यता भी लोक शिक्षण के आदेश के बाद खत्म हो गई। फर्श ठंडा होने पर बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर हो सकता है।

सर्दी तक नियम लागू : यह निर्देश सर्दी तक लागू रहेंगे। स्कूल इसका पालन कर रहे हैं या नहीं यह निगरानी की जिम्मेदारी डीईओ की होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 10:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / School education: रंग बिरंगी स्वेटर पहनकर जा सकते हैं स्कूल, कक्षा से बाहर नहीं सकते टीचर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में JEE की तैयारी कर रहा भोपाल का छात्र बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से गिरा, मौत

Bhopal JEE student death in Kota
भोपाल

शादी की बात करने फ्लैट पर ले गया डॉक्टर, अब सामने आई सच्चाई

nurse harassment allegation complaint files against junior doctor
भोपाल

एमपी में निवेश के लिए 5 हजार उद्योगपतियों को आमंत्रण, राज्य सरकार ने दी 5 हजार एकड़ जमीन

5000 acres of land given to nearly 5000 industrialists for investment in MP
भोपाल

एमपी में बनेगा एक और अभयारण्य, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announced the creation of a sanctuary in Kagpur
भोपाल

एमपी के युवा नेता को किया गिरफ़्तार, राज्य के बड़े कांग्रेस नेता भड़के

Big Congress leaders angry over the arrest of MP youth leader Manjit Ghoshi
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.