NH में अगर कोई आपको दिखाए रुमाल तो समझ जाइए हो सकता है ये अनहोनी, जानिए पूरा माजरा

Crime on NH : लूटेरों और उठाईगिरों के हौसले बुलंद, रस्ते में मदद करना पड़ा महंगा, काले स्कॉर्पियों से नीचे उतरा शख्स, हाथ में पकड़े रुमाल (handkerchief) के नीचे पिस्टल (Pistal) होने की बात कहकर जान से मारने की दी धमकी और (Looted by showing the pistol under the handkerchief) घटना को दिया अंजाम मामले में पुलिस(Chhattisgarh News) के हाथ खाली।