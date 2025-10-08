Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

CG News: दिल की बीमारी से ठीक होकर घर लौट रही है मासूम शांभवी, रायपुर के निजी अस्पताल में दिल के वाल्व का हुआ रिप्लेसमेंट

CG News: बीजापुर में जब डॉक्टरों ने बताया कि शांभवी को रियूमेटिक हार्ट डिजीज (RHD) है, तो पिता के पांव तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने रायपुर में एडवांस इलाज कराने की बात कही, लेकिन खर्च सुनते ही पूरे परिवार की उम्मीदें टूटने लगीं।

less than 1 minute read

बीजापुर

image

Love Sonkar

Oct 08, 2025

CG News: दिल की बीमारी से ठीक होकर घर लौट रही है मासूम शांभवी, रायपुर के निजी अस्पताल में दिल के वाल्व का हुआ रिप्लेसमेंट

दिल की बीमारी से ठीक होकर घर लौट रही है मासूम शांभवी (Photo Patrika)

CG News: बीजापुर जिले भोपालपटनम ब्लॉक के वरदली गांव की 11 वर्षीय शांभवी गुरला की मासूम आंखों में एक सवाल था— “पापा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना?”खेती-किसानी कर परिवार का गुजारा करने वाले उसके पिता इस सवाल पर अक्सर चुप हो जाते थे। चार महीने पहले जिला अस्पताल बीजापुर में जब डॉक्टरों ने बताया कि शांभवी को रियूमेटिक हार्ट डिजीज (RHD) है, तो पिता के पांव तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने रायपुर में एडवांस इलाज कराने की बात कही, लेकिन खर्च सुनते ही पूरे परिवार की उम्मीदें टूटने लगीं।

घर में हर रोज यही चर्चा होती—“अब क्या होगा? हम अपनी बेटी का इलाज कैसे कराएंगे?” मां रोती और शांभवी को सीने से लगाकर कहती—“बेटा, सब ठीक होगा।” लेकिन उसके पिता की आंखों में चिंता साफ झलकती थी।

आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और बेटी को लेकर सीधे स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचे। आदेश हुआ— “इलाज तुरंत शुरू किया जाए। खर्च की चिंता मत करें, सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी। यह सुनते ही पिता की आंखों से आंसू बह निकले थे।

आज एक बार फिर मासूम शांभवी के पिता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू बेटी के दिल की बीमारी से ठीक होकर घर लौटने की खुशी के हैं । राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में मासूम शांभवी के दिल के वाल्व का रिप्लेसमेंट हुआ इलाज हुआ और इसका पूरा खर्च शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत राज्य शासन ने किया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का यह कदम सिर्फ एक बच्ची के लिए नहीं, बल्कि राज्य के हर गरीब परिवार के लिए भरोसे का संदेश है। ताकि हर एक पिता की उसकी अपनी शांभवी हमेशा मुस्कुराती रहे और हर परिवार की आंखों में उम्मीद की चमक हमेशा बनी रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 10:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG News: दिल की बीमारी से ठीक होकर घर लौट रही है मासूम शांभवी, रायपुर के निजी अस्पताल में दिल के वाल्व का हुआ रिप्लेसमेंट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

क्या गुंडा बनेगी रे तू… IED प्लांट करते वक्त महिला नक्सली घायल, पिछले 7 साल से रही सक्रिय

IED प्लांट करते वक्त महिला नक्सली घायल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बीजापुर

CG News: नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम! सरेंडर और एनकाउंटर के बीच जंगल से भारी मात्रा में डंप बरामद

नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम (Photo source- Patrika)
बीजापुर

‘बथुकम्मा उत्सव’ अब बन चुका है बीजापुर की पहचान, विधायक ने 80 गांवों के पूजा स्थलों में पहुंचकर किया दर्शन, जानें…

मां बथुकम्मा उत्सव की धूम (Photo source- Patrika)
बीजापुर

नवरात्र पर दंतेवाड़ा जा रहे श्रद्धालुओं को हाइड्रा ने रौंदा, एक छात्रा की मौके पर मौत

दंतेवाड़ा पदयात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को हाइड्रा ने रौंदा (Photo source- Patrika)
बीजापुर

CG Naxalist: बीजापुर नक्सल ऑपरेशन! दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, 6 भरमार हथियार बरामद…

CG Naxalist: बीजापुर नक्सल ऑपरेशन! दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, 6 भरमार हथियार बरामद...(photo-patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.