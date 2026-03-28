बिजनौर में शराब पीने के बाद हुई खून की लड़ाई, दोस्त बन गया दुश्मन, लोहे की रॉड से किया हमला

स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों युवक अक्सर शराब पीकर उत्पात मचाते रहते थे। इस बार भी शराब पीने के दौरान मामूली विवाद ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में डर और चिंता पैदा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब के कारण यह पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और बढ़ गया था।