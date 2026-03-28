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बिजनौर में शराब पीने के बाद हुई खून की लड़ाई, दोस्त बन गया दुश्मन, लोहे की रॉड से किया हमला

Bijnor News: बिजनौर के मंडावली में शराब के विवाद ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया, जहां एक युवक ने लोहे की रॉड से अपने दोस्त पर हमला किया और उसे अधमरा कर दिया।

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बिजनोर

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Mohd Danish

Mar 28, 2026

bijnor friend attack rod

बिजनौर में शराब पीने के बाद हुई खून की लड़ाई | AI Generated Image

Friend attack rod Bijnor: बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में एक दोस्ती के रिश्ते ने खौफनाक रूप ले लिया। ग्राम काशीरामपुर के समीप शराब के विवाद में भोलू और बंटी के बीच जमकर लड़ाई हुई। शराब पीते समय हुई मामूली कहासुनी ने आग की तरह दोनों दोस्तों के बीच तनाव पैदा कर दिया।

अचानक गुस्साए भोलू ने लोहे की रॉड (सरिया) उठाकर अपने दोस्त बंटी पर हमला कर दिया। बंटी को बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है।

घटना का वीडियो और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों युवक अक्सर शराब पीकर उत्पात मचाते रहते थे। इस बार भी शराब पीने के दौरान मामूली विवाद ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में डर और चिंता पैदा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब के कारण यह पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और बढ़ गया था।

पुलिस की कार्रवाई

मंडावली थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई तहरीर दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि, शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि आरोपी भोलू घटना के बाद फरार हो गया है और उसकी तलाश जारी है।

मंडावर में बाइक हादसा, युवक की मौत

इसी तरह मंडावर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर पट्टी में देर रात बाइक हादसा हुआ। 24 वर्षीय अजय पुत्र उदल सिंह अपने नाना के घर से लौट रहे थे। रतनपुर रियाय के पास, उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई, जिस पर मंगल सिंह और उसकी पत्नी गीतांशी सवार थे। हादसे में अजय गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गीतांशी की हालत गंभीर बनी हुई है।

बढ़ती चिंता

घटना के बाद मंडावर के स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं के ऐसे मामले रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों और पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है। इस तरह की हिंसक घटनाएं और सड़क हादसे समुदाय में भय और असुरक्षा पैदा करते हैं, इसलिए समय रहते चेतावनी और सावधानी बेहद जरूरी है।

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Published on:

28 Mar 2026 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में शराब पीने के बाद हुई खून की लड़ाई, दोस्त बन गया दुश्मन, लोहे की रॉड से किया हमला

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