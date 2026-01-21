हिंदू युवक के साथ रहने की जिद पर अड़ी मुस्लिम युवती, थाने से कोर्ट तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

पुलिस ने स्थिति को शांत रखने के लिए युवती से उसके स्वजनों को बुलाने और घर लौटने का आग्रह किया। अधिकारियों का कहना था कि मामला संवेदनशील है और किसी भी निर्णय से पहले परिवार की मौजूदगी जरूरी है। हालांकि युवती अपनी बात पर अडिग रही और बार-बार दोहराती रही कि वह पूरी तरह से बालिग है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। इस दौरान प्रेमी युवक थाने में मौजूद नहीं था, युवती अकेले ही अपनी बात रखने पहुंची थी।