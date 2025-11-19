25 नवंबर तक हर हाल में पूरा हो मतदाता गणना प्रपत्र: डीएम का सख्त निर्देश, टीमें घर-घर जाकर कर रहीं सत्यापन

Voter enumeration form deadline 25 november: बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर 2025 से सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं और भरे हुए प्रपत्र एकत्र भी कर रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित हो।