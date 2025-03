Bijnor News: युवक की हत्या कर फेंका शव, सिर में चोट के निशान, जांच में जुटी पुल‍िस

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में एक संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। नूरपुर-बिजनौर हाईवे के पास एक व्यक्ति का शव मिला है।

बिजनोर•Mar 22, 2025 / 06:48 am• Mohd Danish

Body of youth was thrown after killing him in Bijnor: बिजनौर के थाना हल्दौर में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे पड़ा मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक के सिर में चोट के निशान मिले हैं। पुल‍िस मामले की जांच में जुट गई है।

बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो वहीं इससे पहले राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष है। शव के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह भी पढ़ें पति ने पार की हैवानियत की सभी हदें, पत्नी को चूल्हे की आग में धकेला, केस दर्ज शव की पहचान करने में जुटी पुलिस पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला अज्ञात वाहन की टक्कर का माना जा रहा है। हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ लोगों का मानना है कि यह हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। इसी के साथ पुलिस हर एक पहलु पर काम कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला अज्ञात वाहन की टक्कर का माना जा रहा है। हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ लोगों का मानना है कि यह हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। इसी के साथ पुलिस हर एक पहलु पर काम कर रही है।