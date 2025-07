Bijnor: शिव मंदिर में अजगर की एंट्री से मचा हड़कंप, डेढ़ घंटे तक मंदिर में घूमता रहा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Entry of python in Shiva temple caused stir in Bijnor: बिजनौर ज़िले के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के माड़ी गांव में स्थित शिव मंदिर में मंगलवार को एक 12 फीट लंबा अजगर घुस आया। मंदिर में मौजूद लोगों ने जैसे ही विशालकाय अजगर को देखा, वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ मंदिर के बाहर जुट गई।