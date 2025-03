बिजनौर में रंग लगाने को लेकर दो गुटों में हुआ झगड़ा 4 गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल

fight between two groups in Bijnor: यूपी के बिजनौर में उस समय हड़कंप मच गया जब रंग लगाने को लेकर युवकों के दो गुटों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले।

बिजनोर•Mar 14, 2025 / 02:31 pm• Mohd Danish

Holi fight between two groups in Bijnor: बिजनौर के धामपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब रंग लगाने को लेकर युवकों के दो गुटों में विवाद हो गया। जिले के मोहल्ला महल सराय में हुए इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में युवक आपस में मारपीट करते साफ दिखाई दे रहे हैं।