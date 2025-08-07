Flood In UP: दिल्ली-पौड़ी हाईवे पर डेढ़ से 3 फीट पानी, बिजनौर में उफनी नदियां, हाईवे बना दरिया, हजारों वाहन फंसे

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दिल्ली-पौड़ी नेशनल हाईवे-34 पर बंगाली कॉलोनी के पास हाईवे पर डेढ़ से तीन फीट तक पानी भर गया है। इससे सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर तो सड़क किनारे कटान भी हो गया है, जिससे आवाजाही बेहद खतरनाक हो गई है। इसे देखते हुए गुरुवार सुबह 6 बजे पुलिस ने हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया।