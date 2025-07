Bijnor News: कार सवार युवक ने दो छात्रों को पीटा, सरेआम मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

Man in car beat up two students in bijnor: बिजनौर के शास्त्री चौक पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक थार कार सवार युवक ने दो छात्रों की सरेआम पिटाई कर दी। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।