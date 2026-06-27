एमबीए व एमसीए महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर सहित सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में संचालित एमबीए एवं एमसीए पाठ्यक्रमों में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत एडमिशन शुरू हुए। इसके तहत राजस्थान मैनेजमेंट एडमिशन प्रोसेस (आरमेप-2026) एवं राजस्थान एमसीए एडमिशन प्रोसेस (आरएमसीएएपी-2026) के माध्यम से राज्य के साथ-साथ राजस्थान के बाहर के पात्र अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर मिलेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण करना होगा। आवेदन शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 7 जुलाई तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 8 जुलाई रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी 18 जुलाई तक अपनी पसंद के महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का चयन कर विकल्प भर सकेंगे तथा उन्हें लॉक कर सकेंगे।