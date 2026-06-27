एक रुपए में जेसीबी का ठेका, 80 मशीनें मांगते ही फर्म ने खड़े किए हाथ

नगर निगम की जेसीबी किराया निविदा अब सवालों के घेरे में है। जिस फर्म को आठ घंटे के लिए महज एक रुपए की दर पर जेसीबी उपलब्ध कराने का कार्यादेश दिया गया, उसी फर्म ने अब निगम की ओर से 80 जेसीबी मशीनें उपलब्ध कराने के आदेश को अव्यावहारिक बताते हुए पुनर्विचार की मांग कर दी है। इससे निगम की टेंडर प्रक्रिया और निविदा स्वीकृति पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, नगर निगम ने फरवरी 2025 में जेसीबी मशीनों के संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। दो फर्मों ने भाग लिया। एक फर्म ने चार मदों के लिए कुल 7,650 रुपए, जबकि दूसरी ने 10,864 रुपए की दरें प्रस्तुत कीं। सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म ने दो मदों में 3,288 और 4,344 रुपए प्रतिदिन की दर दी, जबकि जेसीबी एवं ब्रेकर से संबंधित दो मदों में आठ घंटे के लिए मात्र एक रुपए की दर अंकित की। सबसे कम बोली होने के कारण निगम ने इसी फर्म को दो वर्ष के लिए कार्यादेश जारी कर दिया।