Bikaner PBM Hospital : जूतों की माला लेकर पहुंचे NSUI कार्यकर्ता, अस्पताल की बदहाली पर हल्लाबोल, पुलिस से झड़प

राजस्थान के बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की कथित बदहाली और लचर व्यवस्थाओं को लेकर सड़कों पर उतरे एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त खींचतान हुई है। यह पूरा आंदोलन अस्पताल प्रशासन और राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के खिलाफ केंद्रित था। प्रदर्शन के दौरान छात्र इतने उग्र हो गए कि वे अपने साथ जूतों की माला लेकर पीबीएम अधीक्षक के कार्यालय की तरफ बढ़ गए, जिसके बाद मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा।