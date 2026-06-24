Bikaner: खेत बेचकर घर में रखे ससुर के 22 लाख पर डोली दामाद की नीयत, दोस्तों संग मिलकर कर ली चोरी

खाजूवाला (बीकानेर): रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक अजीबोगरीब मामला खाजूवाला थाना इलाके से सामने आया है। जहां एक दामाद ने अपने ही ससुर के घर में सेंध लगा दी। ससुर ने जमीन बेची तो दामाद की नीयत डोल गई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ससुर के घर से 22 लाख रुपए कैश पार कर दिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 13 लाख 35 हजार रुपए बरामद भी कर लिए हैं।