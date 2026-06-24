Bikaner: साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, 20 लाख की ठगी की रकम पर झगड़े ने खोली करोड़ों के नेटवर्क की पोल

Bikaner Cyber Fraud: साइबर ठगी के आरोप में पकड़े गए गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के दो गुर्गों ने पुलिस के समक्ष कई राज खोले हैं। बीकानेर पुलिस उन राज की तस्दीक कर रही है। 12 दिन पहले दोनों आरोपियों के बीच हुए विवाद ने दोनों को हवालात में पहुंचा दिया।

साइबर थाना प्रभारी शालिनी बजाज ने बताया कि मंगलवार को आरोपी संदीप स्वामी और मुकेश बिश्नोई को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से ठगी के रकम और हथियार खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ की जाएगी।