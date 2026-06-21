Ashwini Vaishnaw : ‘बदल जाएगा राजस्थान में रेल नेटवर्क का नक्शा’, रेल मंत्री ने बीकानेर में कर डाली कई घोषणाएं

रोडमैप के अनुसार, बेहतर रेल नेटवर्क स्थापित होने से सीमावर्ती चौकियों तक भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (BSF) और भारी सैन्य साजो-सामान के त्वरित परिवहन को एक अभूतपूर्व और मजबूत आधार मिलेगा। आपातकालीन स्थितियों में देश की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ यह नेटवर्क स्थानीय स्तर पर आम जनता के दैनिक सफर, कृषि उत्पादों के परिवहन, क्षेत्रीय व्यापार, लघु उद्योगों और थार रेगिस्तान के पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के इस विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होंगे।