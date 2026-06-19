Rajasthan Refinery Update : ‘अग्निकांड’ के बाद फिर उठ खड़ी हुई हमारी रिफाइनरी, जानिए पेट्रोल-डीजल की सप्लाई कब से?

राजस्थान के औद्योगिक और ऊर्जा इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रही एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) से देश और प्रदेश के लिए एक राहत भरी खबर आई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया है कि बालोतरा जिले स्थित रिफाइनरी परिसर में सभी तकनीकी खामियों और मरम्मत कार्यों को पूरा करके मुख्य क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) को दोबारा सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। यह कामयाबी इसलिए बेहद बड़ी है क्योंकि इसी वर्ष 20 अप्रैल 2026 को रिफाइनरी के निर्धारित भव्य उद्घाटन से ठीक 1 दिन पहले एक हाइड्रोकार्बन रिसाव के कारण इसके हीट एक्सचेंजर सर्किट में आग लग गई थी, जिससे उत्पादन और कमीशनिंग का काम पूरी तरह रुक गया था। अब लगभग 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद इंजीनियरों ने इस खराबी को दूर कर रिफाइनरी को फिर से पूरी तरह चालू कर दिया है।