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Indian Railway News : ट्रेक पर दौड़ी नई ‘बीकानेर-साबरमती’ एक्सप्रेस ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल और ख़ास बातें

यह नई ट्रेन सेवा राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, नागौर और विशेष रूप से जालोर जिले के उन हजारों व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और पर्यटकों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने जा रही है जो हर दिन व्यापार, शिक्षा या इलाज के सिलसिले में गुजरात और राजस्थान के बीच आवागमन करते हैं।

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बीकानेर

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Nakul Devarshi

Jun 21, 2026

Indian Railway News New Bikaner Sabarmati Express train hits the tracks check the full schedule and key highlights

Bikaner Sabarmati Express train hits the tracks

राजस्थान और गुजरात के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबर है। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी राजस्थान को गुजरात के बिजनेस हब अहमदाबाद (साबरमती) से जोड़ने के लिए एक नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस नई 'बीकानेर (लालगढ़) - अमदावाद (साबरमती) एक्सप्रेस' ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समारोह में केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और कई गणमान्य अतिथि विशेष रूप से मौजूद रहे। यह नई ट्रेन सेवा राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, नागौर और विशेष रूप से जालोर जिले के उन हजारों व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और पर्यटकों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने जा रही है जो हर दिन व्यापार, शिक्षा या इलाज के सिलसिले में गुजरात और राजस्थान के बीच आवागमन करते हैं।

जालोर-भीनमाल को सौगात, पहली बार मिली दैनिक कनेक्टिविटी

उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के नेटवर्क पर शुरू की गई यह नई एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जालोर जिले से बीकानेर और जोधपुर रूट के लिए लंबे समय से एक नियमित और सीधी ट्रेन की मांग की जा रही थी। अब तक इस पूरे बेल्ट में कोई भी ऐसी डायरेक्ट डेली ट्रेन उपलब्ध नहीं थी जो पश्चिमी राजस्थान के इन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को आपस में जोड़ती हो।

इस नई एक्सप्रेस सेवा के शुरू होने से न केवल जालोर बल्कि मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, रानीवाड़ा और धनेरा जैसे कस्बों के लोगों को भी गुजरात और बीकानेर जाने के लिए एक सुलभ, सुरक्षित और किफायती परिवहन का साधन मिल गया है। अब कपड़ा व्यापारी, ग्रेनाइट कारोबारी और स्थानीय निवासी बिना किसी परेशानी के रोजाना सीधे सफर का लाभ उठा सकेंगे।

स्पेशल ट्रेन का आज का शेड्यूल

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) अमित सुदर्शन के मुताबिक, इस नई रेल सेवा का शुभारंभ करने के लिए आज एक विशेष उद्घाटन ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन संख्या 04707 (बीकानेर-साबरमती उद्घाटन स्पेशल) बीकानेर स्टेशन से सुबह 09:45 बजे रवाना हुई है। विभिन्न रूटों से होते हुए यह ट्रेन रात को 23:50 बजे साबरमती (अहमदाबाद) स्टेशन पर पहुंचेगी।

यह उद्घाटन स्पेशल ट्रेन अपने तय रूट पर पड़ने वाले नोखा, नागौर, मेड़ता रोड, गोटन, जोधपुर, लूनी, समदड़ी, मोकलसर, जालोर, मोदरान, मारवाड़ भीनमाल, रानीवाड़ा, धनेरा, भीलड़ी, पाटन और मेहसाणा स्टेशनों पर रुकते हुए गुजरात में दाखिल होगी।

22 जून से नियमित संचालन

इस ट्रेन का उद्घाटन भले ही 21 जून को हो गया है, लेकिन आम जनता के लिए इसका नियमित संचालन अगले दो दिनों में चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार:

साबरमती से संचालन (ट्रेन संख्या 19407): साबरमती से लालगढ़ के लिए नियमित सेवा 22 जून 2026 से शुरू होगी।

लालगढ़ से संचालन (ट्रेन संख्या 19408): लालगढ़ से साबरमती के लिए नियमित सेवा 23 जून 2026 से शुरू होगी।

ट्रेन का विस्तृत टाइम टेबल

यह एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान और गुजरात के बीच कुल 740 किलोमीटर की लंबी दूरी को करीब 14 घंटे 25 मिनट में तय करेगी। इसका शेड्यूल इस तरह से तैयार किया गया है कि यात्रियों को रात के सफर की सुविधा मिले और उनका पूरा दिन काम के लिए बच सके।

ट्रेन संख्या 19407 (साबरमती से लालगढ़ - बीकानेर)

  • प्रस्थान: साबरमती (अहमदाबाद) स्टेशन से यह ट्रेन प्रतिदिन शाम 05:55 बजे रवाना होगी।
  • जोधपुर आगमन: रात को 02:40 बजे यह ट्रेन जोधपुर पहुंचेगी, जहां इसका 10 मिनट का ठहराव रहेगा।
  • बीकानेर आगमन: अगली सुबह 07:30 बजे यह बीकानेर जंक्शन पहुंचेगी।
  • अंतिम गंतव्य (लालगढ़): बीकानेर से चलकर सुबह 08:10 बजे यह ट्रेन अपने अंतिम टर्मिनल लालगढ़ स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी।

ट्रेन संख्या 19408 (लालगढ़ - बीकानेर से साबरमती)

  • प्रस्थान: लालगढ़ (बीकानेर) से यह ट्रेन प्रतिदिन रात को 09:05 बजे रवाना होगी।
  • बीकानेर प्रस्थान: बीकानेर जंक्शन से यह रात 09:20 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।
  • जोधपुर आगमन: देर रात 01:20 बजे जोधपुर जंक्शन पहुंचेगी और 10 मिनट के ठहराव के बाद आगे बढ़ेगी।
  • अंतिम गंतव्य (साबरमती): अगली सुबह 11:30 बजे यह ट्रेन गुजरात के साबरमती स्टेशन पर अपनी यात्रा पूरी करेगी।

इन 17 प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव

यह ट्रेन भीलड़ी-जालोर-जोधपुर-मेड़ता रोड-नागौर के रास्ते चलाई जा रही है। दोनों दिशाओं में यात्रा के दौरान यह कुल 17 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे इन शहरों और इनके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा फायदा होगा:

मेहसाणा, पाटन, भीलड़ी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, नागौर, नोखा और बीकानेर।

आधुनिक LHB कोचेस से लैस है ट्रेन

यात्रियों की सुरक्षा और आरामदायक सफर को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन में पारंपरिक कोचों की जगह आधुनिक एलएचबी (LHB) कोचेस का इस्तेमाल किया है। जर्मनी की तकनीक पर आधारित ये कोच न केवल झटके कम देते हैं, बल्कि हादसे के वक्त बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। इस पूरी ट्रेन में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 23 डिब्बे लगाए गए हैं, जिसका कंपोजीशन इस प्रकार है:

  • फर्स्ट एसी (1st AC): 1 कोच
  • सेकंड एसी (2nd AC): 3 कोच
  • थर्ड एसी (3rd AC): 5 कोच
  • थ्री-टियर इकोनॉमी (3E): 2 कोच
  • स्लीपर क्लास (Sleeper): 6 कोच
  • जनरल क्लास (Unreserved): 4 कोच
  • गार्ड-कम-पॉवर कार (SLR): 2 कोच

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस नई रेल सेवा के शुरू होने से गुजरात और राजस्थान के पर्यटन मानचित्र को भी एक नई मजबूती मिलेगी। एक तरफ जहां गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट, मोढेरा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और पाटन की ऐतिहासिक 'रानी की वाव' तक राजस्थान के पर्यटकों की पहुंच आसान होगी; वहीं दूसरी तरफ गुजरात के लोग भी बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ किले, करणी माता मंदिर (देशनोक), लालगढ़ पैलेस और जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को देखने आसानी से आ सकेंगे। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल बिजनेस भी इस सीधी कनेक्टिविटी की वजह से तेजी से फल-फूल सकेगा।

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Updated on:

21 Jun 2026 12:18 pm

Published on:

21 Jun 2026 11:16 am

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