Indian Railway News : ट्रेक पर दौड़ी नई ‘बीकानेर-साबरमती’ एक्सप्रेस ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल और ख़ास बातें

राजस्थान और गुजरात के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबर है। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी राजस्थान को गुजरात के बिजनेस हब अहमदाबाद (साबरमती) से जोड़ने के लिए एक नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस नई 'बीकानेर (लालगढ़) - अमदावाद (साबरमती) एक्सप्रेस' ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समारोह में केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और कई गणमान्य अतिथि विशेष रूप से मौजूद रहे। यह नई ट्रेन सेवा राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, नागौर और विशेष रूप से जालोर जिले के उन हजारों व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और पर्यटकों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने जा रही है जो हर दिन व्यापार, शिक्षा या इलाज के सिलसिले में गुजरात और राजस्थान के बीच आवागमन करते हैं।