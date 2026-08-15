Bikaner E-Bus Service: स्वतंत्रता दिवस पर बीकानेर में ई बसों का संचालन हुआ शुरू, CM भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी

इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में

झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास, ताराचंद सारस्वत, सीएस वी. श्रीनिवास, डीजीपी राजीव शर्मा, देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया, शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़, विश्वकर्मा कौशल बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी सहित कई स्थानीय नेता मौजूद है।