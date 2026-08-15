सीएम भजनलाल ने बीकानेर में फहराया तिरंगा, विकसित भारत के निर्माण में योगदान की अपील, जानें भाषण की बड़ी बातें

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। साथ देश के शहीदों को नमन करते हुए कहा, 'हम ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं, जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प लिया है। उनका राजस्थान से भी विशेष प्रेम है। उन्होंने राजस्थान को जो सौगात दी हैं, वो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही हैं।'