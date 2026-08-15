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सीएम भजनलाल ने बीकानेर में फहराया तिरंगा, विकसित भारत के निर्माण में योगदान की अपील, जानें भाषण की बड़ी बातें

Independence Day 2026 : राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। बीकानेर के डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में सीएम भजनलाल शर्मा ने तिरंगा फहराया और प्रदेश के विकास का विजन साझा किया।
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बीकानेर

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Nakul Devarshi

Aug 15, 2026

rajasthan independence day bikaner state level celebration cm bhajan lal sharma

CM Bhajanlal in Bikaner

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूरा राजस्थान देशभक्ति के रंगों में सराबोर नजर आया। इस वर्ष राज्य स्तरीय मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन बीकानेर के ऐतिहासिक डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में अत्यंत भव्यता और हर्षोल्लास के साथ किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के तरानों, तिरंगे के झंडों और आम जनता के उत्साह से सराबोर रहा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन की शुरुआत में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और सरहद पर मुस्तैद वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि राजस्थान का इतिहास त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक रहा है और आज का दिन उन महान आत्माओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है।

केंद्रीय मंत्री और शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद

बीकानेर में आयोजित इस ऐतिहासिक राज्य स्तरीय समारोह में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने भी समारोह में शिरकत की ।

भाषण में गिनाईं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। साथ देश के शहीदों को नमन करते हुए कहा, 'हम ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं, जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प लिया है। उनका राजस्थान से भी विशेष प्रेम है। उन्होंने राजस्थान को जो सौगात दी हैं, वो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही हैं।'

सीएम ने कहा, 'हम संकल्प से सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान ने जल सुरक्षा को सबसे आगे रखा, 91 हजार करोड़ की योजना से प्रदेश की 40 प्रतिशत जनता को पेयजल मिलेगा, जबकि शेखावाटी तक पानी पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।'

अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों और लोक कल्याणकारी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया।

    विकसित राजस्थान का विजन और भविष्य का रोडमैप

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में न केवल वर्तमान उपलब्धियों का जिक्र किया, बल्कि 'विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी सरकार का भावी विजन और रोडमैप भी प्रदेशवासियों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि बीकानेर सहित पूरे प्रदेश के सीमावर्ती और दूरदराज के अंचलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया जा रहा है।

    राज्य स्तरीय समारोह के अंत में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं और सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का मन मोह लिया।

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    Updated on:

    15 Aug 2026 10:07 am

    Published on:

    15 Aug 2026 10:07 am

    Hindi News / Rajasthan / Bikaner / सीएम भजनलाल ने बीकानेर में फहराया तिरंगा, विकसित भारत के निर्माण में योगदान की अपील, जानें भाषण की बड़ी बातें

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