राजस्थान को एक और सौगात : बीकानेर-साबरमती ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल दिखाएंगे हरी झंडी

नई रेल सेवा शुरू होने से बीकानेर, नागौर और जोधपुर क्षेत्र के यात्रियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के साथ-साथ व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होगा। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए गए हैं। इनमें प्रथम एसी, द्वितीय एसी, तृतीय एसी, स्लीपर, सामान्य श्रेणी और पावर कार के डिब्बे शामिल हैं।