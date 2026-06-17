शौक पड़ा भारी: बीकानेर में महिला के फेफड़े से 7 साल बाद निकली 1 इंच की सुपारी, डेढ़ घंटे चला जटिल उपचार

Bikaner Woman Betel Nut in Lung: बीकानेर: पीबीएम अस्पताल से मंगलवार को एक महिला के सफल इलाज की बाद राहत भरी खबर आई है। अस्पताल के श्वसन रोग विभाग ने एक जटिल उपचार कर सफलता हासिल की है। रामदेवरा निवासी 58 वर्षीय महिला लंबे समय से श्वास संबंधी तकलीफ से जूझ रही थी। उसे लगातार खांसी, निमोनिया, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी की शिकायत रहती थी।