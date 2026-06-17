कास्टिंग डायरेक्टर से एक्टर बने बीकानेर के नवनीत, 10 साल से मुंबई में किया संघर्ष; अब ‘बंदर’ फिल्म में आए नजर

Actor Navneet Ranga Success Story: पंचायत, अंग्रेजी मीडियम, गुल्लक सीजन 2 जैसी फिल्मों और वेब सीरीज की कास्टिंग कर चुके बीकानेर के नवनीत रंगा अब बॉबी देओल की फिल्म बंदर में भी अपना जादू बिखेर रहे है। 5 जून को अलग-अलग देशों में रिलीज हुई इस फिल्म में बतौर अभिनेता नजर आ रहे हैं। खास बात ये है की इस फिल्म की शुरुआत और अंत दोनों में ही नवनीत का ही रोल नजर आ रहा है। रंगा ने बताया कि उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अनुराग कश्यप के निर्देशन में काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि बॉबी देओल के फिल्मस्टार रोल के साथ फिल्म में जो भी नेगेटिव होता है उसके लिए कहीं न कहीं मेरा ही रोल है।