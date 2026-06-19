19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर में मौत की रफ्तार, जून के पहले 18 दिन में 23 मौतें, हर तीसरे दिन बिखर रहा एक परिवार

Bikaner Road Accidents: बीकानेर में जून माह के शुरुआती 18 दिनों में ही जिले में कई बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें 23 लोगों की जान चली गई। हर ​तीसरे दिन एक परिवार उजड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anand Prakash Yadav

Jun 19, 2026

Bikaner Highway Accident

बीकानेर सड़क हादसा, पत्रिका फाइल फोटो

Bikaner Road Accidents: सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 38वां सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। वर्तमान में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान भी चल रहा है, लेकिन बीकानेर जिले में इसका अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा। हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जून माह के शुरुआती 18 दिनों में ही जिले में कई बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें 23 लोगों की जान चली गई।

यातायात नियमों की अनदेखी, ओवरस्पीड, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के सफर जैसी लापरवाहियां लगातार हादसों की वजह बन रही है। परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन आमजन अब भी नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नतीजतन सड़क सुरक्षा अभियान के बीच भी दुर्घटनाओं का ग्राफ कम होने के बजाय चिंता बढ़ा रहा है।

ट्रॉमा सेंटर में बढ़ रहे हादसों के मरीज

पीबीएम अस्पताल बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर के सीएमओ डॉ. एल.के. कापिल के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में घायल होकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संभाग के सबसे बड़े ट्रॉमा सेंटर होने के कारण बीकानेर के साथ-साथ आसपास के जिलों से भी घायल यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं। जून माह में अब तक 267 से अधिक घायल सड़क हादसों का शिकार होकर अस्पताल पहुंचे हैं। इनमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है।

क्या है विशेष सड़क सुरक्षा अभियान?

  • जून माह में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान जारी
  • स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम
  • आमजन को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा
  • सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष गतिविधियां
  • सड़क सुरक्षा को जन-जन का अभियान बनाने का प्रयास
  • सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा
  • युवाओं को हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता का संदेश

हादसे में उजड़ा परिवार

केस-1 : एक परिवार के सात सदस्यों की मौत : श्रीडूंगरगढ़ में 15 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीराजल होटल के पास कार और ट्रेलर में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई।

केस-2 : दो सगे भाइयों की जान गई : 16 जून को श्रीडूंगरगढ़ के कालू रोड पर कार और पिकअप की टक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।

फैक्ट फाइल: बीकानेर के सड़क हादसे

  • 18 दिन में 16 सड़क दुर्घटनाएं
  • 23 लोगों की मौत
  • 19 से अधिक लोग घायल
  • 267 से अधिक घायल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे
  • 13 मौतें ट्रॉमा सेंटर में दर्ज
  • ओवरस्पीड और लापरवाही प्रमुख कारण
  • सड़क सुरक्षा अभियान के बावजूद हादसों में कमी नहीं

जागरूकता के साथ सख्ती भी जरूरी

सेवानिवृत आरपीएस ओमप्रकाश जोशी का कहना है कि केवल अभियान चलाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आएगी। नियमों की सख्त पालना, प्रभावी निगरानी और चालकों की जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है। विशेष रूप से युवाओं में हेलमेट, सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा के प्रति गंभीरता विकसित करना समय की जरूरत है।

जिम्मेदार अधिकारी ये बोले…

वाहन चालकों के साथ लगातार समझाइश और सख्ती की जा रही है। दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। ओवरस्पीड और लापरवाही के मामलों में टोल नाकों व संबंधित थाना पुलिस के समन्वय से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-अनिल पण्ड्या, क्षेत्रीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

सड़क हादसों में कमी के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब हाइवे पर निगरानी बढ़ाई गई हे। साथ ही रेस्क्यू वाहन तैनात किए गए हैं, ताकि हादसे के बाद घायलों को तुरंत मदद दिलाई जा सके।
-मृदुल कच्छावा, पुलिस अधीक्षक

अटूट रिश्ता: बीकानेर में पिता की मौत के बाद बेटी ने भी दी जान, एक ही दिन हुआ दोनों का अंतिम संस्कार

ये भी पढ़ें
Bikaner News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर में मौत की रफ्तार, जून के पहले 18 दिन में 23 मौतें, हर तीसरे दिन बिखर रहा एक परिवार

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bikaner Crime: युवती से मिलने घर गए युवक की इलाज के दौरान मौत, मारपीट का मामला अब हत्या में तब्दील

Kuldeep Bishnoi
बीकानेर

बीकानेर में गर्भवती महिला की मौत मामले में आया नया मोड़, लिव-इन पार्टनर सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

Rajasthan Police
बीकानेर

शौक पड़ा भारी: बीकानेर में महिला के फेफड़े से 7 साल बाद निकली 1 इंच की सुपारी, डेढ़ घंटे चला जटिल उपचार

Bikaner Woman Betel Nut in Lung
बीकानेर

कास्टिंग डायरेक्टर से एक्टर बने बीकानेर के नवनीत, 10 साल से मुंबई में किया संघर्ष; अब ‘बंदर’ फिल्म में आए नजर

Actor Navneet Ranga
बीकानेर

अटूट रिश्ता: बीकानेर में पिता की मौत के बाद बेटी ने भी दी जान, एक ही दिन हुआ दोनों का अंतिम संस्कार

Bikaner News
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.