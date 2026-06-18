बीकानेर में गर्भवती महिला की मौत मामले में आया नया मोड़, लिव-इन पार्टनर सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस के अनुसार अभयसिंहपुरा निवासी भागुराम मेघवाल ने इस्तगासे से गांव इंदपालसर हिरावतान निवासी रामवतार नायक, उसके पिता मेघाराम, मां रुखमा, भाई अजयपाल, बहन मंजू तथा नानूराम जाट के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। परिवादी ने बताया कि उसकी पुत्री कविता का विवाह इंदपालसर हिरावतान निवासी राजूराम मेघवाल के साथ हुआ था, लेकिन बाद में वह पति को छोड़कर रामवतार के साथ लिव-इन में रह रही थी। उस समय वह गर्भवती भी थी। गत 1 जून को मृतका के पति राजूराम ने कथित रूप से देखा कि रामवतार और उसके परिजन गर्भ में पल रहे बच्चे को रामवतार का नहीं बताते हुए गर्भ गिराने की बात कर रहे थे तथा कविता के साथ मारपीट कर रहे थे।