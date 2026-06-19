Bikaner: पीबीएम अस्पताल में भर्ती प्रसूता ने तोड़ा दम, किडनी फेल होने के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से गई जान

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के जनाना वार्ड में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी खराब हो गई थी। सभी महिलाओं को आईसीयू में भर्ती कर डायलिसिस पर रखा गया था। उस दौरान 20 साल की प्रीति की हालत गंभीर बनी हुई थी। इन महिलाओं में यूरिन रुकना, प्लेटलेट्स गिरना और किडनी फेल होने जैसे गंभीर लक्षण सामने आए थे। सभी महिलाओं की उम्र 20 से 27 साल के बीच बताई जा रही है। मामले के बाद अस्पताल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी।