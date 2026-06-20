मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एलान, PM किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12 हजार करेंगे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। कम पानी और कम खाद के उपयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, खेतों तक पानी पहुंचाने और उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार "खेत बचाओ अभियान" के माध्यम से भूमि की उर्वरता बनाए रखने की दिशा में भी काम कर रही है।