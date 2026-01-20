Weather News: सुबह कोहरा, दोपहर धूप, शाम को कान को चीरती सर्द हवाएं, मौसम के कितने ही रंग देख रहे यहां के लोग

जिले में घने कोहरे का असर मंगलवार को दूसरे दिन भी बना रहा। अलसुबह आसमान साफ होने से धूप निकलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन सुबह करीब सात बजे अचानक कोहरे की चादर बिछ गई और देखते ही देखते पूरा शहर कोहरे के आगोश में आ गया। सुबह दस बजे तक सूर्य कोहरे की रजाई से झांकता नजर आया, जिससे धूप का असर कमजोर रहा। कोहरे के चलते अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सोमवार को यह 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान भी गिरकर 7.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो एक दिन पहले 9.2 डिग्री सेल्सियस था।