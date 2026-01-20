20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Weather News: सुबह कोहरा, दोपहर धूप, शाम को कान को चीरती सर्द हवाएं, मौसम के कितने ही रंग देख रहे यहां के लोग

जिले में घने कोहरे का असर मंगलवार को दूसरे दिन भी बना रहा। अलसुबह आसमान साफ होने से धूप निकलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन सुबह करीब सात बजे अचानक कोहरे की चादर बिछ गई और देखते ही देखते पूरा शहर कोहरे के आगोश में आ गया। सुबह दस बजे तक सूर्य कोहरे की रजाई [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Brijesh Singh

image

brijesh singh

Jan 20, 2026

कोहरे को चीरते हुए रोजमर्रा के कामकाज पर निकलता शख्स।

कोहरे को चीरते हुए रोजमर्रा के कामकाज पर निकलता शख्स।

जिले में घने कोहरे का असर मंगलवार को दूसरे दिन भी बना रहा। अलसुबह आसमान साफ होने से धूप निकलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन सुबह करीब सात बजे अचानक कोहरे की चादर बिछ गई और देखते ही देखते पूरा शहर कोहरे के आगोश में आ गया। सुबह दस बजे तक सूर्य कोहरे की रजाई से झांकता नजर आया, जिससे धूप का असर कमजोर रहा। कोहरे के चलते अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सोमवार को यह 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान भी गिरकर 7.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो एक दिन पहले 9.2 डिग्री सेल्सियस था।

दृश्यता लगभग शून्य

घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही। हालात ऐसे थे कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वाहन चालकों को लाइटें जलाकर रेंगते हुए चलना पड़ा। कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या देर से शुरू हुई और सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया गया।

दो दिन मावठ की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुरुवार और शुक्रवार को बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मावठ होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक 21 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है, जिससे आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 11:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Weather News: सुबह कोहरा, दोपहर धूप, शाम को कान को चीरती सर्द हवाएं, मौसम के कितने ही रंग देख रहे यहां के लोग

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर से सरहद तक कड़ी निगरानीः सरहद के ग्रामीण इलाकों में ही तैनात रहेंगे 250 से अधिक जवान, रखेंगे पैनी नजर

बीकानेर में वाहनों की चेकिंग करते पुलिस जवान
बीकानेर

गोचर अधिग्रहण के विरोध में अब आर-पार का ऐलान, 27 को महापड़ाव, करणी सेना भी मैदान में…समर्थन की घोषणा

गोचर भूमि पर सरकारी कब्जे को लेकर विरोध अब और तीखा होता जा रहा है।
बीकानेर

युवा संबल मेले ने 1 हजार 179 युवाओं को दिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर

पत्रिका फोटो।
बीकानेर

सिर पर सजेगी केसरिया पाग, पहनेंगे चोला-धोती, पंजा-गेडिया के साथ होगा बटुआ

पत्रिका फोटो।
बीकानेर

कबड्डी की पकड़ भी पड़ रही ढीली… पारंपरिक खेलों पर क्रिकेट भारी

बज्जू में क्रिकेट खेलते खिलाड़ी।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.