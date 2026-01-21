21 जनवरी 2026,

बुधवार

बीकानेर

बीडीए ने बढ़ाया किराया, सार्वजनिक भवनों का देना होगा दोगुणा शुल्क

बीकानेर विकास प्रा​धिकरण अध्यक्ष नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में बीडीए की बोर्ड बैठक में 18 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इनमें 3 नई आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग, जयनारायण व्यास कॉलोनी और सादुलगंज निगम में हस्तांरित होंगी, टाउन हॉल और रवीन्द्र रंगमंच के किराए में दो गुणा बढ़ोतरी के निर्णय शामिल है।

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Jan 21, 2026

बीकानेर. बीकानेर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक बीडीए अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें कुल 18 नए प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। इनमें आवासीय समेत तीन नई योजनाओं, जयनारायण व्यास कॉलोनी व सादुलगंज को निगम को सौंपने, जोड़बीड़ योजना में विभिन्न विकास कार्यों, विभिन्न सार्वजनिक भवनों के किराए में बढ़ोतरी, योजनाओं में आरक्षित दरों को संशोधित, निगम व प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के विभाजन एवं अनुकंपा नियुक्ति के साथ-साथ विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

टाउन हॉल, रवीन्द्र रंगमंच की किराए की नई दरें

बैठक में टाउन हॉल, रवीन्द्र रंगमंच आदि के किराया दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही धरोहर राशि का प्रावधान भी किया गया। टाउन हॉल की किराए की दर 4997 से बढ़ाकर 10 हजार, रवीन्द्र रंगमंच का किराया 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार, अंबेडकर सामुदायिक भवन का किराया 29237 से बढ़ाकर 45 हजार किया गया। साथ ही रवीन्द्र रंगमंच और टाउन हॉल की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू करने का अनुमोदन किया गया।

राजाशाही पट्टे व खांचा भूमि अब निगम के दायरे में

बैठक में निगम की वार्ड सीमाओं के भीतर समस्त राजाशाही पट्टे व उससे लगती खांचा भूमि न्यास या बीडीए की ओर से निगम को हस्तांतरित न्यास या निजी योजनाएं व निगम के स्वामित्व की भूमि से संबंधित सभी प्रकरण निगम के क्षेत्राधिकार में होने का अनुमोदन किया गया। बैठक में बीडीए की ओर से आमजन के लिए प्रस्तावित तीन नवीन योजनाओं का अनुमोदन किया गया। बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता ने बताया कि बीडीए अपने प्राधिकरण क्षेत्र में श्रीगंगानगर- जयपुर बाईपास सड़क के उत्तरी दिशा में चक 1 बी.एस.एम. में स्थित करीब 35 हेक्टेयर भूमि पर बी.एस.एममिश्रित (आवासीय एवं पर्यटन इकाई) योजना लेकर आ रहा है। इसमें कुल 450 प्लाट में से 165 कमर्शियल और 282 आवासीय होंगे। पत्थर मंडी से लगते बाईपास रोड़ व घड़सीसर रोड के मध्य प्राधिकरण की 9,53 हेक्टेयर भूमि पर वेयरहाउस योजना का अनुमोदन किया गया। नाल बड़ी में नाल हवाई अड्डे के समीप जैसलमेर-गंगानगर बाईपास रोड पर प्राधिकरण के स्वामित्व की करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना का अनुमोदन भी किया गया।

निगम को सौंपेंगे जयनारायण व्यास और सादुलगंज

बैठक में जयनारायण व्यास कॉलोनी और सादुलगंज योजना को आगामी 31 मार्च तक दोनों कॉलोनियों के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन कर नगर निगम को सौंपने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। जोड़बीड़ योजना में 10 करोड़ की लागत से बनी सड़कों और चार दीवारी के कार्य व वर्तमान में 8.70 करोड़ की लागत से बन रही सड़क कार्य का अनुमोदन किया गया। साथ ही जोड़बीड़ में पीएचईडी, विद्युत व सीवर के करवाए जा रहे कार्यों का अनुमोदन किया गया।

बीडीए की आय बढ़कर 369 करोड़

बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता ने पिछले एक साल प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि बीडीए की वर्ष 2024-25 की आय 90 करोड़ थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 369 करोड़ हो गई है। अभी करीब तीन महीने बाकी है लिहाजा ये बढ़कर करीब 385 करोड़ होने की संभावना है। जिसमें से वर्ष 2024-25 में खर्च 80 करोड़ और 2025-26 में अब तक 85 करोड़ हुए।

सालभर में 1 हजार बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त

बीडीए ने सालभर में करीब 1 हजार बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। करीब 200 करोड़ के विकास कार्य करवाए जा रहे है। जिनमें से 70 करोड़ सड़कों के लिए और 130 करोड़ रुपए पार्क विकास से संबंधित है। शहर में सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्य भी करवाए जा रहे हैं। पहली बार बीडीए ने जोड़बीड़ योजना में ऑनलाइन लॉटरी निकाली। जोड़बीड़ के कुल 1600 प्लाट में से 1 हजार प्लाट के पैसे जमा हो चुके हैं। साथ ही बीडीए ने जीआई बेस मास्टर प्लान तैयार किया।

बजट घोषणा के पांचों कार्य प्रगति पर

बीडीए आयुक्त गुप्ता ने बजट घोषणा के पांच कार्यों की प्रगति के बारे में बताया कि टाउन हॉल के पास फ्लाईओवर को लेकर डीपीआर बनाई जा चुकी है। कोठारी हॉस्पिटल के पास नाले का निर्माण अंतिम स्टेज में है। बीडीए की नई ग्रीन बिल्डिंग को लेकर फरवरी में टेंडर खुल जाएंगे। कबीर वाटिका को लेकर 52 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। जोहड़ पायतन की भूमि को कब्जा मुक्त करवाकर कार्य शुरू हो चुका है। कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान पर कार्य किया जा रहा है। राइडिंग राजस्थान के तहत करीब 2 हजार करोड़ के 9 एमओयू में से 6 पर कार्य शुरू हो चुका है।

बीडीए रिकॉर्ड का हो रहा डिजिटलाइजेशन

गुप्ता ने बताया कि बीडीए के पूरे रिकॉर्ड का एनआईसी के माध्यम से डिजिटलाइजेशन करवाया जा रहा है। बीडीए में डिजिटल लैंड बैंक भी तैयार करवाया जा रहा है। इसके अलावा बीडीए के सहयोग से दिवाली पर पब्लिक पार्क में सजावट, कबीर यात्रा, हेरिटेज वॉक और आजू-गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन किया गया।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में आयुक्त नगर निगम मयंक मनीष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोहनलाल, बीडीए सचिव कुलराज मीणा, उपायुक्त बीडीए ऋषि पांडे, निदेशक वित्त नरेश राजपुरोहित, निदेशक आयोजना पुनीत शर्मा, निदेशक अभियांत्रिकी ललित ओझा सहित अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण बैठक में उपस्थित रहे।

बीडीए ने बढ़ाया किराया, सार्वजनिक भवनों का देना होगा दोगुणा शुल्क

