बीडीए ने बढ़ाया किराया, सार्वजनिक भवनों का देना होगा दोगुणा शुल्क

बैठक में निगम की वार्ड सीमाओं के भीतर समस्त राजाशाही पट्टे व उससे लगती खांचा भूमि न्यास या बीडीए की ओर से निगम को हस्तांतरित न्यास या निजी योजनाएं व निगम के स्वामित्व की भूमि से संबंधित सभी प्रकरण निगम के क्षेत्राधिकार में होने का अनुमोदन किया गया। बैठक में बीडीए की ओर से आमजन के लिए प्रस्तावित तीन नवीन योजनाओं का अनुमोदन किया गया। बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता ने बताया कि बीडीए अपने प्राधिकरण क्षेत्र में श्रीगंगानगर- जयपुर बाईपास सड़क के उत्तरी दिशा में चक 1 बी.एस.एम. में स्थित करीब 35 हेक्टेयर भूमि पर बी.एस.एममिश्रित (आवासीय एवं पर्यटन इकाई) योजना लेकर आ रहा है। इसमें कुल 450 प्लाट में से 165 कमर्शियल और 282 आवासीय होंगे। पत्थर मंडी से लगते बाईपास रोड़ व घड़सीसर रोड के मध्य प्राधिकरण की 9,53 हेक्टेयर भूमि पर वेयरहाउस योजना का अनुमोदन किया गया। नाल बड़ी में नाल हवाई अड्डे के समीप जैसलमेर-गंगानगर बाईपास रोड पर प्राधिकरण के स्वामित्व की करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना का अनुमोदन भी किया गया।