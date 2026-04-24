बीकाजी सीएमडी शिवरतन अग्रवाल को नम आंखों से दी अंतिम विदाई, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया अर्थी को कंधा

शिवरतन अग्रवाल ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि बीकानेर की भुजिया को विश्व स्तर पर पहचान भी दिलाई। शिवरतन अग्रवाल ने अपने परिवार के व्यवसाय से अलग होकर 1986 में शिवदीप फूड प्रोडक्ट्स की शुरुआत की थी। यह नाम उन्होंने अपने और अपने बेटे दीपक के नाम को मिलाकर रखा था। पहले शिवदीप फूड्स और फिर 1993 में बीकाजी ब्रांड की स्थापना की। आज बीकाजी देश-विदेश में एक बड़ा नाम है। बीकाजी की फैक्ट्रियों में रोजाना बड़े स्तर पर उत्पादन होता है और हजारों लोगों को रोजगार मिलता है।