बीकानेर और लूणकरनसर की सबसे ठंडी रात, बारिश की संभावना

कई दिनों से सर्दी तथा ठंडी हवा से लोगों की धूजणी छूट रही है। दोपहर के समय धूप निकलने के बाद भी सर्दी का असर कम नहीं हो रहा है। एक और पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। बीकानेर और लूणकरनसर में शनिवार की रात सबसे ठंडी रही। रविवार को बीकानेर का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लूणकरनसर का न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री रहा। इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। रविवार को तेज धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि शनिवार को यह 16.3 डिग्री रहा था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम राजस्थान में एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसका असर बीकानेर संभाग में भी रह सकता है। इस वजह से मंगलवार को संभाग में कुछ जगह बारिश हो सकती है।