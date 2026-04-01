कॉलेज एडमिशन की उलटी गिनती शुरू, 6 हजार से ज्यादा सीटों पर नजर

राजस्थान बोर्ड 12वीं के परिणाम जारी होते ही जिले में कॉलेज प्रवेश को लेकर हलचल तेज हो गई है। 30 हजार से अधिक विद्यार्थी अब एडमिशन शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। इधर, सरकारी कॉलेजों ने भी 6 हजार से ज्यादा सीटों पर प्रवेश के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीबीएसई का परिणाम आने के बाद ही कॉलेज आयुक्तालय शेड्यूल जारी करेगा। आयुक्तालय स्तर पर सोमवार को बैठक में नए सत्र को समय पर शुरू करने पर जोर दिया गया। यदि अप्रेल के अंतिम सप्ताह या मई की शुरुआत में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है तो एक जुलाई से सेमेस्टर प्रथम की कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। जिले 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों को इसके शेड्यूल जारी होने का ही इंतजार है।