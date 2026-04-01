7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

कॉलेज एडमिशन की उलटी गिनती शुरू, 6 हजार से ज्यादा सीटों पर नजर

आरबीएसई रिजल्ट के बाद तैयारियां तेज, सीबीएसई परिणाम और शेड्यूल का इंतजार, कट-ऑफ हाई रहने के संकेत

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Apr 07, 2026

फाइल फोटो

फाइल फोटो

राजस्थान बोर्ड 12वीं के परिणाम जारी होते ही जिले में कॉलेज प्रवेश को लेकर हलचल तेज हो गई है। 30 हजार से अधिक विद्यार्थी अब एडमिशन शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। इधर, सरकारी कॉलेजों ने भी 6 हजार से ज्यादा सीटों पर प्रवेश के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीबीएसई का परिणाम आने के बाद ही कॉलेज आयुक्तालय शेड्यूल जारी करेगा। आयुक्तालय स्तर पर सोमवार को बैठक में नए सत्र को समय पर शुरू करने पर जोर दिया गया। यदि अप्रेल के अंतिम सप्ताह या मई की शुरुआत में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है तो एक जुलाई से सेमेस्टर प्रथम की कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। जिले 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों को इसके शेड्यूल जारी होने का ही इंतजार है।

30 हजार से अधिक विद्यार्थी तैयार
राजस्थान 12 वीं के परीक्षा परिणाम में इस बार बीकानेर जिलों में तीनों संकाय में 33 हजार 614 विद्यार्थी पास हुए हैं। जिसमें विज्ञान संकाय में 6207, कॉमर्स संकाय में 1243 तथा कला संख्या में 26164 विद्यार्थी हैं। इसके अलावा सीबीएसई में जिले में करीब दो हजार विद्यार्थी हैं। इन सभी विद्यार्थियों को अब सरकारी कॉलेजों में सेमेस्टर प्रथम के प्रवेश शेड्यूल जारी होने का इंतजार हैं। विद्यार्थियों और सरकारी कॉलेजों में सीटों को देखते हुए इस बार भी कट ऑफ हाई रहने की संभावना है।

डूंगर में चार हजार, तो महारानी में 1700 से अधिक सीटें
बीकानेर के शहरी क्षेत्र में चार सरकारी कॉलेज हैं। इसमें राजकीय डूंगर महाविद्यालय के समेस्टर प्रथम बीए में 2600, बीकॉम में 800 तथा बीएससी में 880 सीटों पर प्रवेश होगा। वहीं महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में बीए में 1300, बीकॉम में 200 तथा बीएससी में 264 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय गंगाशहर और राजकीय महाविद्यालय एमडीवी में बीए प्रथम सेमेस्टर में 200-200 सीटों पर प्रवेश मिल सकेगा।

जल्द होगा कमेटी का गठन
कॉलेज में प्रवेश को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सोमवार को जयपुर में इस संबंध में बैठक का भी आयोजन किया गया था। जल्द ही डूंगर कॉलेज में भी बैठक होगी। साथ ही आयुक्तालय के निर्देश मिलने के बाद में कमेटियों का भी गठन किया जाएगा।
प्रो.राजेंद्र कुमार पुरोहित, प्राचार्य, डूंगर महाविद्यालय

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 07:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / कॉलेज एडमिशन की उलटी गिनती शुरू, 6 हजार से ज्यादा सीटों पर नजर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पीबीएम का हाल: स्ट्रेचर पर तय हो रही मरीजों की मंजिलें

पीबीएम अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर।
बीकानेर

Bikaner : बीकानेर में दो समुदायों में पत्थरबाजी, फैला तनाव, मौके पर पुलिस बल तैनात, फिलहाल है शांति का माहौल

Bikaner two communities Stone pelting tension spreads Police force deployed at spot currently there is peace
बीकानेर

‘गहलोत नहीं होते तो मेरी राजनीतिक हत्या हो जाती’, पूर्व मंत्री मेघवाल ने खोल दिए बीकानेर राजनीति के गहरे राज, लगाए गंभीर आरोप

Govind Meghwal alleges Rameshwar Dudi camp hurt Congress says Ashok Gehlot saved his political career
बीकानेर

बीकानेर: भारत-पाक सीमा पर डेनमार्क का नागरिक पकड़ा, 7 महीने पहले वीजा पर आया था भारत

बीकानेर

Rajasthan Crime : पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा पति, बोला- साहब मुझसे अपराध हो गया

bikaner murder
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.