Raksha Bandhan : स्नेह बंधन जो खून से नहीं, दिल से बनते हैं और जीवन भर निभाए जाते हैं

रक्षाबंधन सिर्फ भाई-बहन के खून के रिश्ते का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मीयता से बने उन बंधनों का भी उत्सव है, जो जीवनभर निभाए जाते हैं। किन्नर समाज में यह त्योहार न सिर्फ धागा बांधने की रस्म है, बल्कि अपनापन, आशीर्वाद और साथ निभाने का वचन भी है। यहां रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं और जीवनभर पूरी निष्ठा से निभाए जाते हैं। किन्नर समाज की प्रमुख मुस्कान बाई बताती हैं कि हमारे समाज में बहन, बेटी, ननद और भतीजी जैसे रिश्ते बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। एक बार रिश्ता बना, तो उसका निर्वहन पूरी आत्मीयता से जीवनभर किया जाता है। हर पर्व और त्योहार को इन्हीं रिश्तों की डोर में बांधकर मनाया जाता है।