14 जनवरी 2026,

बुधवार

सात साल बाद वापस बाइपास सर्जरी शु्रू करने की कवायद

26 जनवरी के बाद चिकित्सा मंत्री ने प्राचार्य सहित अन्य चिकित्सकों को बुलाया जयपुर

बीकानेर

Jan 14, 2026

हल्दीराम अस्पताल का ऑपरेशन थियेटर

हल्दीराम अस्पताल का ऑपरेशन थियेटर

संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में दानदाता के सहयोग से तैयार किए गए हल्दीराम मूलंचद कार्डियो वास्कूलर सेंटर में शीघ्र ही सात साल बाद वापस बाइपास सर्जरी शुरू होने वाली है। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो संभवत: फरवरी से बीकानेर के हृदय रोगियों को अपनी बाइपास सर्जरी के लिए अन्यत्र जाने की दरकार नहीं पड़ेगी। इस संबंध में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्रसिंह खींवसर ने रुचि दिखानी शुरू कर दी है। इसके लिए खींवसर ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सख्त हिदायत भी दी है। इस हिदायत के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन सकि्रय हो गया है और बैठक कर इसे शुरू करने को लेकर चर्चा की है। इसमें चिकित्सकों की व्यवस्था तथा बेड आदि बढ़ाने को लेकर मंथन किया गया।

26 जनवरी के बाद बुलाया जयपुर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र कुमार वर्मा से बातचीत कर टीम को 26 जनवरी के बाद जयपुर बुलाया है। इस टीम में शामिल डॉ. वर्मा के अलावा पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बीसी घीया, हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेन्द्र अग्रवाल को जयपुर बुलाया है। जयपुर में प्रस्तावित बैठक में बाइपास सर्जरी के लिए चिकित्सक की व्यवस्था तथा अन्य संसाधन जुटाने को लेकर चर्चा की जाएगी। इसे लेकर डॉ. वर्मा ने जयपुर जाने वाले दल के चिकित्सकों की बैठक लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि बाइपास सर्जरी के लिए भामाशाह मनोहरलाल अग्रवाल ने भी संसाधन जुटाने का आश्वासन दिया है। कई दिनों से उनसे इस बाबत संपर्क भी किया जा रहा था।

2018 से बंद है बाइपास सर्जरी
हृदय रोग अस्पताल में 2018 में अंतिम बार बाइपास सर्जरी की गई थी। जिस चिकित्सक का चयन इसके लिए हुआ था। उन्होंने पहले तो सर्जरी की थी लेकिन बाद में यहां से त्याग पत्र दे दिया था। इस सेंटर में सबसे पहली बार बाइपास सर्जरी 2010 में डॉ. नरेश त्रेहान ने की थी।

अब तक इतनी हो चुकी है बाइपास सर्जरी
सन सर्जरी

2010 83
2011 94

2012 50
2013 41

2014 21
2015 41

2016 27
2017 6

2018 4

बीकानेर के लोगों को मिलेगा फायदा
बाइपास सर्जरी के लिए चिकित्सा मंत्री ने प्रयास शुरू किए हैं। इससे बीकानेर के लोगों को फायदा पहुंचेंगा। उन्हें बाइपास सर्जरी के लिए अब किसी अन्य शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेंटर में पहले से ही कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब बाइपास सर्जरी दुबारा शुरू होने से मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा।

-डॉ. पिंटू नाहटा, प्रभारी, हल्दीराम हृदय रोग अस्पताल

14 Jan 2026 08:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / सात साल बाद वापस बाइपास सर्जरी शु्रू करने की कवायद

