सात साल बाद वापस बाइपास सर्जरी शु्रू करने की कवायद

26 जनवरी के बाद बुलाया जयपुर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र कुमार वर्मा से बातचीत कर टीम को 26 जनवरी के बाद जयपुर बुलाया है। इस टीम में शामिल डॉ. वर्मा के अलावा पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बीसी घीया, हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेन्द्र अग्रवाल को जयपुर बुलाया है। जयपुर में प्रस्तावित बैठक में बाइपास सर्जरी के लिए चिकित्सक की व्यवस्था तथा अन्य संसाधन जुटाने को लेकर चर्चा की जाएगी। इसे लेकर डॉ. वर्मा ने जयपुर जाने वाले दल के चिकित्सकों की बैठक लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि बाइपास सर्जरी के लिए भामाशाह मनोहरलाल अग्रवाल ने भी संसाधन जुटाने का आश्वासन दिया है। कई दिनों से उनसे इस बाबत संपर्क भी किया जा रहा था।