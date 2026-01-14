गिफ्ट पैक में मिल रही गजक, पसंद आ रही मास्टर बर्फी

मकर संक्रांति पर तिल से बने उत्पादों की बिक्री परवान पर होती है। दान-पुण्य के हिसाब से भी लोग इनकी खरीदारी करते हैं। दुकानों पर गजक, रेवड़ी, मूंगफली पपड़ी सहित अन्य शीतकालीन व्यंजन सजे हुए हैं। इनकी खुशबू और रंग-बिरंगी सजावट ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। खास बात ये है कि बीकानेर के स्वाद की मांग भी अनेक राज्यों में है। यहां से बड़ी मात्रा में गजक व अन्य तिल उत्पाद तैयार होकर बाहर भेजे जा रहे हैं। बाजार में अब शुगर-फ्री और विभिन्न फ्लेवर की गजक भी उपलब्ध है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बाहरी ग्राहकों की पसंद को देखते हुए स्थानीय दुकानदार आधुनिक और आकर्षक पैकिंग में उत्पाद उपलब्ध करवा रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार मकर संक्रांति पर पारंपरिक स्वाद वाली गजक व तिल पपड़ी की बिक्री अधिक हो रही है।