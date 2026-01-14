गिफ्ट पैक में मिल रही गजक, पसंद आ रही मास्टर बर्फी

पत्रिका फोटो।
मकर संक्रांति पर तिल से बने उत्पादों की बिक्री परवान पर होती है। दान-पुण्य के हिसाब से भी लोग इनकी खरीदारी करते हैं। दुकानों पर गजक, रेवड़ी, मूंगफली पपड़ी सहित अन्य शीतकालीन व्यंजन सजे हुए हैं। इनकी खुशबू और रंग-बिरंगी सजावट ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। खास बात ये है कि बीकानेर के स्वाद की मांग भी अनेक राज्यों में है। यहां से बड़ी मात्रा में गजक व अन्य तिल उत्पाद तैयार होकर बाहर भेजे जा रहे हैं। बाजार में अब शुगर-फ्री और विभिन्न फ्लेवर की गजक भी उपलब्ध है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बाहरी ग्राहकों की पसंद को देखते हुए स्थानीय दुकानदार आधुनिक और आकर्षक पैकिंग में उत्पाद उपलब्ध करवा रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार मकर संक्रांति पर पारंपरिक स्वाद वाली गजक व तिल पपड़ी की बिक्री अधिक हो रही है।
बच्चों से लेकर बुजुर्गों को पसंद आ रही मास्टर बर्फी
इन व्यंजनों में पहले के मुकाबले अब बदलाव भी आया है। पहले गुड़ और चीनी से बने उत्पाद तैयार होते थे। लेकिन अब अलग-अलग फ्लेवर के शुगर फ्री उत्पाद भी तैयार हो रहे है। इस बार बाजार में मास्टर बर्फी भी तैयार करवाई गई है। जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों को काफी पसंद आ रही है। इसकी खासियत है की ये दाल के हलवे की तरह है। इसको बच्चे हो या बुजुर्ग आसानी से खा सकते है। इस बार इसकी मांग भी काफी अधिक है। दुकान संचालकों के अनुसार अगले साल इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाएगा।
100 से अधिक अस्थाई दुकानें
शहर के प्रमुख बाजारों सहित गली-मोहल्लों तक दुकानों पर गजक, रेवड़ी, तिल पपड़ी, मूंगफली पपड़ी, तिल लड्डू और अन्य शीतकालीन व्यंजन सजे हुए हैं। कई स्थानों पर अस्थायी स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां सुबह से देर रात तक ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। जानकारों के अनुसार शहर में 6 स्थाई तथा 100 से अधिक अस्थाई दुकानें लगी हुई है।
पंजाब से आ रहे शुगर फ्री उत्पाद
दुकान संचालक पप्पू जोशी ने बताया कि इस साल करीब एक क्विंटल माल पंजाब से आ रहा है। इनमें सबसे अधिक शुगर फ्री उत्पाद है। उम्मीद है अगले साल से इनको भी बीकानेर में ही तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब से ही इस बार चॉकलेट, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी सहित अन्य फ्लेवर में गजक आनी शुरू हो गई है।
आकर्षक पैकिंग और डिब्बे
ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए दुकानों पर विभिन्न तरह की पैकिंग में रेवड़ी, गजक, तिल पापड़ी, मूंगफली चिक्की, तिल लड्डू उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। छोटे गिफ्ट पैक से लेकर विशेष सजावटी डिब्बों तक की व्यवस्था की गई है, जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं।
यहां होती है सप्लाई
राजस्थान के अलावा कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद, बेंगलुरु, आसाम, मुंबई सहित अन्य।
फैक्ट फाइल
20 टन माल सीजन में होता है तैयार
08 से 10 टन माल जाता है बाहर
500 से 700 कारीगर जुड़े है इस कार्य में
20 से अधिक कारखाने शहर में
100 से अधिक अस्थाई दुकानें शहर में
