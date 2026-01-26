पति जयपुर में भर्ती, रुपए ट्रांसफर करने हैं; ​रिटायर्ड शिक्षिका ने बहाना कर बैंक से 48 लाख रुपए निकाले, साइबर ठगों ने हड़पे

पीड़िता ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट कर ली गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धाराओं व आइटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल नंबर, बैंक खातों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क खंगाल रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन पूछताछ या फोन पर गिरफ्तारी की धमकी से सावधान रहें। इसकी तुरंत सूचना पुलिस थाना या साइबर हेल्पलाइन पर देवें।