बीकानेर ने देखी हजारों बच्चों की मुस्कान, खिले चेहरों ने बढ़ा दी बीकाणा की रौनक, देखते ही बन रहा था उत्साह और ललक

बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल ‘आजू गूजा 2.0’ के तीन दिवसीय आयोजन का रविवार को उत्साह और उल्लास के साथ समापन हुआ। रविवार की छुट्टी के चलते शहरभर के बच्चे अपने परिजनों के साथ घरों से निकल कर डॉ. करणी सिंह स्टेडियम पहुंचे। गुदगुदाने और बचपन को जीवंत करने वाली एक्टीविटिज को देख बच्चों के चेहरे खिल उठे। उनके चेहरे पर मुस्कान और अनूठे आयोजन को देखने की ललक से ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानों बचपन को खुलकर जीने का आंगन मिल गया हो। स्टेडियम में अंतिम दिन उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 50 हजार बच्चे और अभिभावकों फेस्टिवल में प्रवेश दर्ज किया गया।