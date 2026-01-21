कोटगेट-सांखला फाटक अंडरब्रिज कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश

संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि विभिन्न विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए शहर में यातायात की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि आमजन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। संभागीय आयुक्त मीणा बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, भीड़ भरे बाजारों से अतिक्रमण हटाने, सड़कों की स्थिति, कोटगेट-सांखला फाटक अंडरब्रिज की कार्य प्रगति, गणतंत्र दिवस से पहले शहर में साफ सफाई इत्यादि को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। मीणा ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। जिसमें एडीएम सिटी, एडिशनल एसपी, निगम और बीडीए के उपायुक्त, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को शामिल करते हुए निर्देशित किया कि यह कमेटी शहर का दौरा कर भीड़ भरे बाजारों में अतिक्रमण चिन्हित करने, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का सुगम बनाने, सड़कों की स्थिति, पार्किंग इत्यादि की सुगम व्यवस्था करने का कार्य करेगी।