बीकानेर

कोटगेट-सांखला फाटक अंडरब्रिज कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश

संभागीय आयुक्त मीणा बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, भीड़ भरे बाजारों से अतिक्रमण हटाने, सड़कों की स्थिति, कोटगेट-सांखला फाटक अंडरब्रिज की कार्य प्रगति, गणतंत्र दिवस से पहले शहर में साफ सफाई इत्यादि को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

बीकानेर

image

Atul Acharya

Jan 21, 2026

समीक्षा बैठक

समीक्षा बैठक

संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि विभिन्न विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए शहर में यातायात की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि आमजन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। संभागीय आयुक्त मीणा बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, भीड़ भरे बाजारों से अतिक्रमण हटाने, सड़कों की स्थिति, कोटगेट-सांखला फाटक अंडरब्रिज की कार्य प्रगति, गणतंत्र दिवस से पहले शहर में साफ सफाई इत्यादि को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। मीणा ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। जिसमें एडीएम सिटी, एडिशनल एसपी, निगम और बीडीए के उपायुक्त, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को शामिल करते हुए निर्देशित किया कि यह कमेटी शहर का दौरा कर भीड़ भरे बाजारों में अतिक्रमण चिन्हित करने, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का सुगम बनाने, सड़कों की स्थिति, पार्किंग इत्यादि की सुगम व्यवस्था करने का कार्य करेगी।

प्रत्येक दो महीने में कमेटी का करेगी शहर का दौरा
संभागीय आयुक्त ने कहा कि यह समिति नियमित रूप से कार्य करेगी। प्रत्येक दो महीने में यह कमेटी शहर का दौरा करेगी और ट्रैफिक, पार्किंग, अतिक्रमण चिन्हिकरण, सड़कों की स्थिति इत्यादि का जायजा लेकर इसे सुगम बनाएगी। समय समय पर संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलक्टर और एसपी भी कमेटी के साथ दौरा करेंगे। मीणा ने कहा कि कमेटी अतिक्रमण के मामलों में पहले अतिक्रमण को चिन्हित कर ले। फिर लोगों से समझाइश करे और जरूरत पड़ने पर अतिक्रमण हटवाए। मीणा ने कोटगेट-सांखला फाटक अंडरब्रिज कार्य की समीक्षा करते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कार्य की गति बढ़ाने और लगातार फॉलो अप लेने के निर्देश दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सड़कों का कार्य फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसई पीडब्ल्यूडी ने बताया कि शहर की कुल 134 सड़कों के कार्य में से 28 सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है।

रतन बिहारी पार्क में बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग
नगर निगम कमिश्नर मयंक मनीष ने बताया कि रतन बिहारी पार्क में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव भिजवाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि निगम की ओर से विभिन्न सड़कों से गाड़े इत्यादि को हटवाया जाता है। लेकिन वे अगले दिन फिर से सड़क पर आ जाते हैं लिहाजा इसकी सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। आईजी हेमंत शर्मा ने दीपावली के समय बीडीए के द्वारा शहर में की गई लाइटिंग की प्रशंसा की। संभागीय आयुक्त ने कहा कि जयपुर की तर्ज पर बीकानेर में भी जनता शहर की लाइटिंग देखने बाहर निकली। आईजी ने जयपुर रोड़ पर और शहर के विभिन्न इलाकों में साइनेज बोर्ड लगाने की आवश्यकता जताई।

