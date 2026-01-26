अनोखा शौक: 10000 से ज्यादा एंटीक स्टांप का खजाना, 1840 का चमड़े वाला स्टांप भी शामिल

Kishan Soni's unique hobby: बीकानेर। कहते है शौक बड़ी चीज है। किसी को पुरानी वस्तुएं तो किसी को सिक्कों का संग्रह का शौक है। बीकानेर के रहने वाले 35 वर्षीय किशन सोनी का शौक इन सबसे अलग और अनोखा है। वे पुराने स्टांप पेपर और उनसे जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह करते हैं। इनमें आजादी से पहले के दुर्लभ स्टांप पेपर भी शामिल हैं। डिजिटल और मोबाइल के इस आधुनिक युग में, जब कागज का महत्व कम हो रहा है। ऐसे समय में इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।