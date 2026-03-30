बॉर्डर तक तेंदुए का ‘पगफेरा’: भटका रास्ता या पर्यावरणीय असंतुलन का संकेत

वन विभाग की टीम ने इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आसपास कोई अन्य तेंदुआ तो नहीं है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले खेतों में न जाने की हिदायत दी गई है। विशेषज्ञ इस घटना को केवल ‘भटका हुआ तेंदुआ’ नहीं मान रहे, बल्कि इसे पारिस्थितिक असंतुलन का संकेत भी मान रहे हैं। वन क्षेत्रों में दबाव, शिकार की कमी और आवासीय दखल जैसे कारण वन्यजीवों को नए इलाकों की ओर धकेल रहे हैं।