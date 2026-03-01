20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

आय बढ़ाने के लिए नया प्रयोग: रोडवेज कर रहा है बसों के परिचालकों की अदला-बदली

घाटे से जूझ रहे रोडवेज प्रबंधन ने अब इसे उबरने के लिए एक और नया प्रयोग किया है। यह प्रयोग कितना सफल रहेगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। परन्तु इससे एक बारगी लम्बे समय से एक ही बस के परिचालक के रूप में काम कर रहे परिचालक को अब दूसरे रूट और [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Mar 20, 2026

रोडवेज बस स्टैंड।

रोडवेज बस स्टैंड।

घाटे से जूझ रहे रोडवेज प्रबंधन ने अब इसे उबरने के लिए एक और नया प्रयोग किया है। यह प्रयोग कितना सफल रहेगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। परन्तु इससे एक बारगी लम्बे समय से एक ही बस के परिचालक के रूप में काम कर रहे परिचालक को अब दूसरे रूट और दूसरी बस में ड्यूटी करनी होगी। रोडवेज मुख्यालय ने प्रदेशभर में परिचालकों की अदला-बदली की कवायद शुरू की है। सबसे पहले राज्य से बाहर लंबी दूरी की बसों में ड्यूटी करने वाले परिचालकों को राज्य के भीतर संचालित बसों में लगाया जा रहा है। वहीं आगार में लोकल रूट पर कार्यरत परिचालकों को अन्य आगार क्षेत्र या प्रदेश से बाहर जाने वाली बसों में तैनात किया गया है। खासकर उन परिचालकों की अदला-बदली सबसे पहले की जा रही है, जिनके रूट की आय कम आ रही है। रोडवेज प्रबंधन इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य रोडवेज का राजस्व बढ़ाना, यात्रियों की संख्या में वृद्धि करना, टिकटिंग व्यवस्था को बेहतर बनाना बता रहा है। लंबे समय से एक ही रूट पर चलने वाले परिचालकों की कार्यशैली में ठहराव आ जाता है। इसका असर आय पर भी पड़ता है। नई जगह और नए रूट पर काम करने से परिचालकों में सक्रियता बढ़ेगी और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

परिणाम आ रहे बेहतर
रोडवेज प्रबंधन ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। पखवाड़ेभर से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कई रूट्स पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। टिकट से होने वाली आय में भी इजाफा हुआ है। यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा तो इसे स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है।

आय बढ़ाने के प्रयास
कम इनकम लाने वाले परिचालकों की अदला-बदली की गई है। परिचालक बदलने से कई रूटों पर आय में फर्क पड़ा है। रोडवेज की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इन्द्रा गोदारा, मुख्य प्रबंधक बीकानेर आगार

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 10:00 pm

Published on:

20 Mar 2026 09:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / आय बढ़ाने के लिए नया प्रयोग: रोडवेज कर रहा है बसों के परिचालकों की अदला-बदली

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Govt School: राजस्थान के 10 हजार सरकारी स्कूलों पर गिर सकती है गाज, जानें वजह

Rajasthan Govt School
बीकानेर

Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई कार, तीन युवकों की मौत, चालक गंभीर घायल

Bikaner road accident, Panchu accident news, Rajasthan car truck collision, Bikaner fatal accident, road accident Rajasthan 2026, car hits truck India, Bikaner breaking news, Rajasthan highway accident, Panchu police case, Deshnok route accident, Bikaner local news, Rajasthan accident update, India road crash news, truck accident Rajasthan, Bikaner tragedy news
बीकानेर

Rajasthan E-Bus Service: राजस्थान के इस शहर में जल्द दौड़ेंगी नीले रंग की 75 ई-बसें, रूट फाइनल करने की प्रक्रिया शुरू

Rajasthan E-Bus Service
बीकानेर

Rajasthan Rail Project: भारत-पाक बॉर्डर से सटे राजस्थान के इन जिलों में बिछेगी नई रेल लाइनें, होगा बड़ा फायदा

New Rail Line
बीकानेर

बीकानेर में परीक्षा बनी मजाक! ड्यूटी से टीचर गायब, छात्रों ने जमकर की नकल; वीडियो हो रहा वायरल

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.