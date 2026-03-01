आय बढ़ाने के लिए नया प्रयोग: रोडवेज कर रहा है बसों के परिचालकों की अदला-बदली

घाटे से जूझ रहे रोडवेज प्रबंधन ने अब इसे उबरने के लिए एक और नया प्रयोग किया है। यह प्रयोग कितना सफल रहेगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। परन्तु इससे एक बारगी लम्बे समय से एक ही बस के परिचालक के रूप में काम कर रहे परिचालक को अब दूसरे रूट और दूसरी बस में ड्यूटी करनी होगी। रोडवेज मुख्यालय ने प्रदेशभर में परिचालकों की अदला-बदली की कवायद शुरू की है। सबसे पहले राज्य से बाहर लंबी दूरी की बसों में ड्यूटी करने वाले परिचालकों को राज्य के भीतर संचालित बसों में लगाया जा रहा है। वहीं आगार में लोकल रूट पर कार्यरत परिचालकों को अन्य आगार क्षेत्र या प्रदेश से बाहर जाने वाली बसों में तैनात किया गया है। खासकर उन परिचालकों की अदला-बदली सबसे पहले की जा रही है, जिनके रूट की आय कम आ रही है। रोडवेज प्रबंधन इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य रोडवेज का राजस्व बढ़ाना, यात्रियों की संख्या में वृद्धि करना, टिकटिंग व्यवस्था को बेहतर बनाना बता रहा है। लंबे समय से एक ही रूट पर चलने वाले परिचालकों की कार्यशैली में ठहराव आ जाता है। इसका असर आय पर भी पड़ता है। नई जगह और नए रूट पर काम करने से परिचालकों में सक्रियता बढ़ेगी और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।