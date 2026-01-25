जनता की जीत… गोचर भूमि अब गोचर ही रहेगी

प्रेस वार्ता में भाजपा उपाध्यक्ष बिश्नोई के साथ विधायक सिदि्ध कुमारी, ताराचंद सारस्वत, जेठानंद व्यास, अंशुमान सिंह भाटी, शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया भी मौजूद रहे। गोचर आंदोलन की अगुवाई कर रहे शिव गहलोत, राष्ट्रीय संत सरजूदास महाराज ने भी अपनी बात रखी। बिश्नोई ने बताया कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह में संत समाज और गोचर प्रेमियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक करेंगे। इसमें गोचर भूमि पर गौ अभ्यारण्य विकसित करने, पौधरोपण कराने और गायों के लिए व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। साथ ही गोचर भूमि का बीडीए के नाम दर्ज किया गया इंतकाल रद्द किया जाएगा। यह भूमि गोचर के नाम दर्ज कर जमाबंदी में राज्य सरकार के खाता नम्बर 1 में विशेष रूप से संरक्षित की जाएगी।